O Tribunal de Coimbra começou ontem a julgar um homem, de 21 anos, que esfaqueou o subchefe de um restaurante por não gostar da refeição. Os factos ocorreram em 2018. O arguido estava alcoolizado e já tinha trabalhado com a vítima. Após o jantar atingiu-a com um golpe de navalha no abdómen.



O arguido admitiu parte dos factos e disse não se lembrar de outros, por estar alcoolizado. É ainda acusado de danificar uma parede da PSP quando foi detido.

