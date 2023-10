Esfaqueou por dívida de dois euros em Coimbra

Uma dívida de dois euros por uma viagem de Uber, partilhada com dois colegas de casa, culminou no esfaqueamento dos jovens, de 16 e 17 anos, de São Tomé e Príncipe, que frequentam um curso de cozinha.Os factos ocorreram em outubro de 2022. As vítimas foram atingidas num braço e pescoço, por não terem dado ao agressor um euro cada para pagarem a viagem, que no total custou três euros. Cristofle dos Santos, de 20 anos, assumiu, na segunda-feira, no Tribunal de Coimbra as agressões e pediu desculpa.