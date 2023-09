Eskada assume situações anormais, mas diz que a maioria é fora da discoteca

Depois do Governo mandar encerrar de imediato a discoteca Eskada, no Porto, após uma sucessão de episódios de perturbação da tranquilidade pública, o grupo Eskada, vem, em comunicado, reconhecer que "nos últimos tempos algumas situações anormais aconteceram, sendo que a esmagadora maioria das mesmas ocorreram fora do estabelecimento, sem qualquer ligação ao Eskada ou aos seus funcionários".



No longo comunicado, o grupo refere ainda que respeita, mas não concorda com a decisão do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, lamentando, no entanto, que, por diversas vezes, tenha solicitado apoio às autoridades de segurança pública, mas "sem sucesso, para implementar medidas que ajudassem a eliminar o mitigar os problemas que o correram nos últimos meses".





No documento, refere ainda que "o encerramento cautelar do estabelecimento é algo que nos entristece, que empobrece a oferta turística da cidade do Porto e que coloca em risco dezenas de postos de trabalho". "Estamos a trabalhar intensamente junto das autoridades, e em colaboração com as mesmas, para poder restabelecer as condições, que entendam necessárias, para a reabertura urgente do Eskada Porto", pode ler-se, na nota, onde se refere ainda que a "segurança de todos os nossos clientes e amigos é também para nós um imperativo, não podemos aceitar os desacatos de uns poucos que possam afetar a diversão ordeira de milhares de clientes e turistas e possam ser fundamento da destruição de um espaço já emblemático na noite do Porto".