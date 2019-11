Esmagado ao mudar óleo a carro em Vila Nova de Famalicão

Um homem de 62 anos morreu esta terça-feira, pouco antes do meio-dia, esmagado pelo carro a que tentava mudar o óleo numa garagem anexa à casa onde residia, na rua Amadeu Mesquita, em Famalicão.

"Facilitou, não colocou devidamente as escoras e pagou com a vida o descuido", disse ao Correio da Manhã um cunhado da vítima. O óbito foi declarado ainda no local pelo médico da VMER.

António Maria era dono de uma agência que tratava de toda a burocracia relacionada com carros, desde os papéis à carta de condução, até ao abate de veículos em fim de vida. Era também um curioso da mecânica e era ele quem realizava pequenas reparações nas viaturas da empresa e até nas de alguns familiares.

Esta terça-feira de manhã, resolveu mudar o óleo a um carro, na garagem anexa à habitação. Quando se encontrava debaixo do carro, a estrutura de apoio cedeu, esmagando-o. Os Bombeiros Famalicenses acorreram rapidamente, mas já nada havia a fazer.