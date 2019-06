Esmurra árbitro à traição em Alverca

O jogo de futebol para Traquinas (escalão para crianças entre os 8 e os 10 anos) decorria num dos campos do complexo desportivo de Alverca quando, à traição, um árbitro de 29 anos foi atingido com um murro na nuca, caindo desamparado e inconsciente no relvado.O agressor, um homem de 27 anos, fugiu, mas foi perseguido e detido por um agente da PSP de folga, que assistia ao jogo de um dos filhos.A agressão ocorreu no domingo, às 17h00, durante o torneio Futebolmania 2019. O agressor "terá ficado insatisfeito, na sua ótica, com uma decisão do árbitro" e, descreve aofonte policial, atingiu-o pelas costas. O árbitro teve de ser levado ao Hospital de Vila Franca de Xira, onde entrou às 17h40.O agressor foi detido pelo agente de folga que assistia ao jogo do filho e levado à esquadra de Alverca. Foi libertado e notificado a comparecer esta segunda-feira no tribunal, que baixou o caso a inquérito e o deixou em liberdade.