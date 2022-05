Espaço de diversão noturno em Ponte de Sor é palco de violentas agressões

O caso aconteceu na madrugada da última sexta feira, seriam as 1h30 minutos quando a GNR foi chamada pelo proprietário de um espaço de diversão noturna na cidade de Ponte de Sor para resolver um conflito onde estavam envolvidos 4 indivíduos.A primeira equipa a chegar foi pelotão de intervenção rápida da GNR de Portalegre que estava no local em serviço, quando abordou os indivíduos houve o crime de resistência e coação aos militares da GNR e por isso os militares da GNR tiveram de deter dois dos indivíduos. Fonte da GNR diz " que a força utilizada foi a estritamente necessária para pôr termo à atividade criminosa"A verdade é que os vídeos da intervenção da GNR foram postos nas redes sociais o que criou algum alarme na comunidade de Ponte de Sor.Dois dos indivíduos, dois homens de 31 anos foram detidos e restritos depois à liberdade quando finalizado o expediente, ficando ambos notificados para comparecer na próxima segunda feira ao tribunal de Ponte de Sor.Os homens dizem ter sido vítimas de força excessiva por parte destes elementos da GNR, e as imagens que que circulam nas redes sociais até parecem confirmar isso, mas a cmtv sabe que até agora ainda não foi apresentado nenhuma queixa contra a actuação destes militares.