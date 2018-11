Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espaço verde ampliado no novo Martim Moniz

Apresentação pública decorre esta terça-feira no Hotel Mundial, em Lisboa.

Por João Saramago | 08:49

O projeto de requalificação da praça do Martim Moniz é esta terça-feira apresentado. Numa intervenção que cobre 3,4 hectares do centro histórico de Lisboa, há a preocupação de dotar a área com mais espaços verdes, promover a circulação de peões e bicicletas e assegurar a saída de emergência do quartel de bombeiros.



"Dada a dimensão e consequências da intervenção", o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, considera "imperativo que a população seja auscultada".



Para isso fez um apelo à participação de todos no Hotel Mundial, onde o projeto será apresentado, hoje, pelas 20h00. Disponíveis para os esclarecimentos necessários estarão presentes na divulgação do plano, além da Junta de Freguesia, o promotor do projeto, bem como a Câmara Municipal de Lisboa.



Uma das principais preocupações do plano passa por transformar a praça do Martim Moniz numa "Porta de Entrada". Ideia que será sustentada com uma melhoria das acessibilidades do espaço às zonas limites: praça da Figueira, Rossio, Mouraria, rua da Palma e São Lázaro. Pela praça do Martim Moniz surgirão assim novos "percursos turísticos através da concretização de infraestruturas" de apoio.



O projeto visa atualizar o espaço público com novos equipamentos, no sentido de "promover a multiculturalidade e evitar a segregação".



O plano contempla também uma maior acessibilidade aos centros comerciais da Mouraria e do Martim Moniz e a valorização do tecido económico local.