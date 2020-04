Uma rapariga de 18 anos foi espancada a murro pelo ex-namorado na via pública, esta sexta-feira de manhã, na Amadora. O agressor fugiu e a vítima teve de receber tratamento hospitalar.Ao que oapurou, o ataque ocorreu pelas 08h50, na rua Maria Judite de Carvalho. A vítima terá ainda trocado algumas palavras com o agressor, antes de ser atingida com vários murros na face.A jovem ficou prostrada no chão e foram testemunhas a chamar o socorro, via 112. A PSP tomou conta da ocorrência.