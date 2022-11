Um servente de construção, de 64 anos, foi preso pela Polícia Judiciária de Évora por ter espancado a ex-sogra, uma idosa de 75 anos, doente e com problemas de locomoção, para a violar.O crime ocorreu em Fronteira, Portalegre, e o abuso só não se consumou devido aos gritos da vítima, que alertaram vizinhos. Apesar de separado da filha da agredida, o predador, com antecedentes por crimes sexuais, ainda residia com ambas.que a família passava por problemas económicos. Por isso, a antiga mulher do agressor saiu para trabalhar à hora de almoço de domingo, o que foi aproveitado pelo servente para atacar a antiga sogra. Avítima sofreu ferimentos graves após o espancamento de que foi alvo, e teve de receber tratamento médico no Centro de Saúde de Fronteira, e depois num hospital das imediações. O predador sexual, por seu turno, manteve-se sempre nas imediações.