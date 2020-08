Espanca a mulher no Porto por fantasiar traição

O Ministério Público diz que o arguido, de 42 anos, desenvolveu uma obsessão de que a mulher o traía com com o seu próprio irmão - cunhado dela. Por várias vezes tentou obrigar a vítima a confirmar tal delírio, apertando-lhe o pescoço com as duas mãos, espancando-a ou ameaçando-a de morte com um x-ato. Forçava-a ainda a ver filmes pornográficos, que pesquisava na internet com o tema “cunhados”, e instava-a a assumir que era ela a protagonista de tais vídeos.