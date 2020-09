Espanca dono de café em Cascais e foge sem pagar

O dono de um café do bairro da Cruz Vermelha, em Alcabideche, Cascais, foi espancado por um homem que se recusou a pagar a conta. O ataque ocorreu na zona onde, no sábado passado, uma patrulha da GNR foi expulsa à pedrada por uma multidão em fúria.



O espancamento ocorreu pelas 16h30 de quarta-feira. Depois de consumir álcool, o agressor iniciou uma discussão com o comerciante, agredindo-o a murro e pontapé. Fugiu sem pagar e com dinheiro. A vítima foi assistida pelos bombeiros. A GNR não identificou o homem mas ficou com a videovigilância do local.



