Espanca homem que julgava ser amante da companheira

'Rival' foi sequestrado, agredido e roubado.

Um homem acreditou que a companheira tinha um amante, arregimentou um amigo e sequestraram, espancaram e roubaram o 'rival'.



A dupla foi detida pela PJ de Lisboa, mas está livre, proibida de contactar com o homem que sovou.



Os detidos, de 28 e 32 anos, atacaram a 15 de fevereiro, "julgando que a vítima mantinha um relacionamento íntimo com a companheira de um deles", conta a PJ.



Obrigaram o homem a entrar numa casa, sob ameaça de arma, e agrediram-no durante uma hora, ficando- -lhe com dinheiro, telemóveis e documentos.