Cinco homens foram identificados e detidos pela GNR por violência contra as mulheres em Vila Nova de Foz Côa, Belmonte, Leiria e Tomar. Em Vila Nova de Foz Côa foi detido um homem, de 30 anos, por agredir a murro a mulher, que tinha o filho de 2 meses ao colo. Ameaçou matá-la na presença da GNR



. Em Belmonte, um homem de 47 anos tinha em casa sete armas com as quais ameaçava a companheira. Em Tomar e Leiria, foram detidos os restantes três agressores.

