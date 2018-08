Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanca mulher na via pública

Vítima apresentava hematomas junto ao olho e no pescoço.

Por Tiago Griff | 10:17

Um homem, de 40 anos, foi detido pela PSP, em flagrante, enquanto espancava a companheira, de 33, numa rua da cidade de Lagos. A mulher teve de receber assistência hospitalar.



O caso passou-se no passado domingo à noite na rua dos Combatentes da Grande Guerra. A Polícia foi chamada depois de uns transeuntes terem presenciado uma discussão entre o casal que rapidamente evoluiu para agressões.



Quando dois agentes chegaram ao local viram a vítima, portuguesa, prostrada no chão, a ser manietada e agredida pelo homem, de nacionalidade angolana.



Já lhe tinha rasgado a blusa e a mulher apresentava hematomas junto ao olho esquerdo e no pescoço.



O homem acabou detido e a vítima foi encaminhada para o hospital de Portimão.