Surpreendeu um casal no Campo da Vinha, no centro da cidade de Braga, e apontou uma arma quando este estava numa caixa multibanco. Imediatamente espancou brutalmente a mulher, ao murro e pontapé, e atacou o marido com uma coronhada nas costelas. Depois fugiu com 200 euros e o telemóvel da mulher.O primeiro ataque aconteceu a 11 de outubro, mas o ladrão voltou a assaltar uma loja na avenida da Liberdade, a 24 de outubro, com a ameaça de uma pistola à funcionária para levar 400 euros.