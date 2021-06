Três inspetores da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária foram esta semana, numa cerimónia privada, condecorados por Espanha “ reconhecendo a qualidade profissional, patenteada pelos inspetores, no âmbito da cooperação policial internacional”, anunciou esta quinta-feira a PJ.A condecoração do Ministério do Interior de Espanha foi sob proposta do Corpo de Polícia Nacional de Espanha. A imposição da medalha da Cruz de Mérito Policial à inspetora e dois inspetores foi feita por “dois altos dignitários da Polícia Nacional de Espanha” na presença de dirigentes nacionais da PJ e de vários colegas dos investigadores distinguidos.