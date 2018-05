Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha garante apoio a Portugal na luta contra os incêndios

Espanha garantiu esta sexta-feira que irá continuar a ajudar Portugal, com os meios que forem necessários, principalmente aéreos, na luta contra os incêndios que em 2017 fustigaram o país e que retiraram a vida a várias dezenas de pessoas.



"Cada vez que Portugal necessite da colaboração e a ajuda de Espanha, tê-la-á", assegurou o ministro do Interior espanhol, Juan Ignacio Zoido, depois de uma reunião com o ministro da Administração Interna português, Eduardo Cabrita, na embaixada de Portugal em Madrid.



O responsável espanhol acrescentou que no planeamento que Espanha faz para as necessidades de meios aéreos já é "tomada em conta a possível colaboração a fazer com Portugal".



Por seu lado, o ministro português sublinhou que Lisboa está "a fazer tudo para que este ano seja totalmente diferente do trágico ano de 2017".



Os dois responsáveis governamentais passaram em revista a cooperação bilateral nas áreas da Proteção Civil e cooperação policial.



Eduardo Cabrita anunciou que "ainda este ano" será realizada em Portugal, muito provavelmente na "zona de Setúbal", uma "cimeira" com os dois ministros para tratar de assuntos de cooperação nesta área entre os dois países.



Numa cerimónia que teve lugar a seguir, Eduardo Cabrita, condecorou 18 altos dirigentes e oficiais da Guarda Civil e da Polícia Nacional espanholas que colaboraram com Portugal na luta na luta contra a criminalidade organizada.



"A condecoração representa o agradecimento de Portugal pela excelente colaboração entre as forças de segurança de Portugal e de Espanha", resumiu Eduardo Cabrita no final da cerimónia.



A deslocação a Madrid do ministro da Administração Interna termina esta tarde com uma visita às instalações da Direção-Geral de Proteção Civil e Emergências de Espanha.