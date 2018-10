As autoridades portuguesas não foram informadas.

Por SÁBADO | 19:48

Ao mesmo tempo que decidiu condenar Fábio Almeida a quatro anos de prisão por doutrinação passiva com vista ao terrorismo, o colectivo de juízes da 3ª secção penal da Audiência Nacional ordenou a libertação do português, que já cumpriu três anos de prisão preventiva, avança a SÁBADO.



De acordo com a sentença judicial, a que a SÁBADO teve acesso, Fábio Almeida ficou sujeito a cinco anos de liberdade condicional, bem como à inibição de concorrer a cargos públicos e de exercer a profissão de professor por 10 anos.



Mas está autorizado a viajar para onde bem entender.