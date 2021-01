O Tribunal de Córdova, em Espanha, requereu a Portugal a extradição de um português, de 41 anos, preso em novembro de 2019 na Guarda por ter executado a tiro um homem nos arredores da cidade espanhola, em julho do mesmo ano.



Segundo testemunhas, o criminoso aproximou-se da vítima quando esta estava numa viatura e abateu-a com dois tiros na cabeça. O homicida está também a ser julgado por um crime de homicídio qualificado tentado no nosso país.

