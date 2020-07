Espanhol apanhado com carga milionária de cocaína na Mealhada condenado a sete anos de cadeia

O espanhol David Martin foi condenado a uma pena de prisão de sete anos, pelo tribunal de Aveiro, pelo do crime de tráfico de estupefacientes.O arguido foi detido, em 17 de julho de 2019, na A1, na zona da Mealhada, quando transportava 151 quilos de cocaína.A carga estava dissimulada num atrelado de transporte de barcos. A cocaína, com um alto grau de pureza, foi avaliada em cerca de 10 milhões de euros a preços de mercado.O cidadão espanhol vinha do norte de Espanha e seguia para sul do mesmo país.Em tribunal o arguido disse que apenas transportava a droga para outras pessoas e que aceitou pelo valor que lhe ofereciam porque passava dificuldades financeiras.