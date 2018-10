Espanhol detido após acidente em fuga à PSP

Homem seguia no carro com um amigo.

Por Fátima Vilaça | 12:26

A PSP de Viana do Castelo deteve, esta segunda-feira à noite, após perseguição, um cidadão espanhol, de 19 anos, que abalroou dois carros, na Avenida Combatentes da Grande Guerra, durante a fuga às autoridades.

O incidente aconteceu na segunda-feira, pelas 21h15. Apesar do grande aparato e dos danos avultados causados nas duas viaturas, ninguém ficou ferido.

O segundo Comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, explicou à CMTV que a viatura conduzida pelo jovem espanhol foi detetada pela patrulha que fazia o policiamento da cidade. "Verificaram que fazia condução irregular, inverteram a marcha e iniciaram o seguimento", referiu. Quando se apercebeu da presença da Polícia, o condutor acelerou e acabou por abalroar dois carros estacionados. O veículo em que seguia, de matrícula portuguesa, ficou imobilizado. O condutor, assim como o amigo que seguia no lugar do pendura, iniciaram então fuga a pé, acabando por ser interceptados pelos agentes da PSP.

O condutor acabou detido, por estar a conduzir sem carta. O amigo, que tem cadastro por pequenos delitos, foi libertado. O cidadão espanhol, de 19 anos, foi libertado, mas está notificado para comparecer no Tribunal de Viana do Castelo, para ser interrogado.