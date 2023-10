Espanhol esfaqueado por colega em Amares detido com mandado europeu

O homem de nacionalidade espanhola, de 25 anos, que foi esfaqueado no ombro por um colega de trabalho numa pensão em Amares, no dia 13 de outubro, foi detido pela GNR, na passada quinta-feira, por se encontrar foragido à justiça.



A agressão aconteceu quando o espanhol se desentendeu com um colega de nacionalidade brasileira por causa de lides domésticas. Foi levado para o Hospital de Braga.





Segundo a GNR em comunicado, já na unidade hospitalar e tendo-se constatado dificuldades na obtenção da identificação da vítima - uma vez que não tinha documentos e face ao nervosismo apresentado pelo jovem - foram realizadas diligências junto da Guardia Civil para apurar a sua identidade.Foi na sequência dessas diligências, que se apurou que tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efectiva por homicídio negligente. Existia ainda "a indicação Schengen para que fosse detido e extraditado por condenação em Espanha". Presente ao Tribunal da Relação de Guimarães foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto, onde vai aguardar pela conclusão do processo de extradição.