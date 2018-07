Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhol morre em despiste de moto na A28, em Viana do Castelo

Vítima tinha 42 anos.

Por Lusa | 23:01

Um cidadão espanhol, de 42 anos, morreu este domingo na sequência de um despiste de mota, na autoestrada A28, em Outeiro, Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da GNR.



Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 20h00, ao quilómetro 78.30 no sentido sul/norte, no sentido Viana do Castelo-Caminha.



Ao local compareceram os bombeiros voluntários e a GNR de Viana do Castelo.