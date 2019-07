Espanhol sofre queda a entrar à socapa na discoteca em Albufeira

Um jovem tentou introduzir-se à socapa numa discoteca de Albufeira, na madrugada desta segunda-feira, e acabou por cair de uma altura de cerca de oito metros. Ficou em estado grave, com várias fraturas, tendo sido transportado para o Hospital de Faro.O turista, de 17 anos e nacionalidade espanhola, tinha sido impedido de entrar na discoteca Kiss por aparentar estar alcoolizado, segundo apurou ojunto de fonte daquele espaço noturno.Mas o jovem não ficou conformado com a recusa. Por isso, decidiu subir pela parte exterior do edifício para tentar aceder ao conhecido espaço de diversão da noite de Albufeira, situado na zona de Areias de São João.A arriscada decisão acabou por ter consequências graves, pois o jovem veio a sofrer uma queda de aproximadamente oito metros de altura.Ao que apurou o, o turista ficou politraumatizado, tudo indicando que terá sofrido, nomeadamente, fraturas de várias costelas e da bacia.O jovem espanhol foi assistido no local por elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação da cidade.Depois de ter sido devidamente estabilizada, a vítima foi então transportada, com acompanhamento médico, para a unidade hospitalar da capital algarvia.No total, nas operações de socorro ao turista estiveram envolvidos seis operacionais dos bombeiros, auxiliados por duas viaturas, e dois elementos do INEM, com um veículo.Uma patrulha da GNR tomou conta da ocorrência.Na madrugada da passada segunda-feira, um outro jovem turista estrangeiro - irlandês, de 24 anos - ficou ferido numa queda do terceiro andar de um prédio, situado na zona de Montechoro.O jovem irlandês também sofreu ferimentos graves e teve de ser transportado pelos bombeiros, com acompanhamento médico, para o Hospital de Faro, tal como oontem noticiou.Alguns amigos que se encontravam de férias com o jovem irlandês relataram às autoridades que o mesmo se encontraria sob efeito de álcool, quando se deu a queda do terceiro andar do prédio.