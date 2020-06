Um cidadão espanhol de 49 anos sofreu esta terça-feira um acidente no IP1, em Valença, quando seguia com uma taxa de álcool de 3,22 g/l.O condutor, que ficou gravemente ferido, tinha sido detido às 13h00 pela GNR, na fronteira de Valença, por conduzir com uma taxa de 2,96 g/l.Foi autuado, constituído arguido e notificado da proibição de conduzir. No entanto, uma hora e meia depois, às 14h30, viu-se envolvido no acidente, que causou outra vítima.