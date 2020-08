Espanhola que viu namorado ser mutilado e morto pelo 'ex' volta ao local do crime

A espanhola que assistiu ao crime do ex-companheiro, que a obrigou a vê-lo torturar e mutilar o novo namorado durante horas no interior da casa que alugaram, em Gondufe, Ponte de Lima, voltou ao local do crime.



Esteve mais de 24 horas internada no hospital de Viana do Castelo. Mal teve alta médica, esta sexta-feira, voltou à casa dos horrores. Já foi entretanto ouvida pela Polícia Judiciária e contou todos os pormenores macabros do caso.





Foi amarrada com cabos elétricos a uma cadeira e viu o namorado ser mutilado até à morte na zona genital, num crime com violência extrema. O ex-companheiro terá usado várias armas brancas onde se destaca o uso de uma catana.

A investigação está a cargo tanto das autoridades portuguesas como das espanholas. Nos próximos dias vão ser ouvidas várias pessoas próximas do ex-casal e que desconheciam que a relação tinha chegado ao fim.

O homicida, também espanhol, agiu inconformado com o final da relação de 12 anos. Descobriu o paradeiro da ex-mulher em Ponte de Lima depois de ter colocado um sistema de localização no carro da vítima. O autor do crime é um empresário de Vigo. Após o homicídio suicidou-se, atirando-se de uma ponte já em terreno espanhol.