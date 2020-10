Especialista da PJ responsável pela análise ao 'supercomputador' de Rui Pinto ouvido em tribunal

Ao minuto Atualizado a 6 de out de 2020 | 10:24

Problemas no sistema informático e na rede de internet do Campus de Justiça estão a atrasar o início da sessão de julgamento de Rui Pinto. Foram atribuídos 15 minutos para tentar os resolver problemas técnicos.

08:50 | 06/10 Pedro Zagacho Gonçalves

Continua esta terça-feira o julgamento de Rui Pinto no âmbito do processo Football Leaks. Nesta que é a nona sessão de julgamento, o especialista da PJ José de São Bento, que analisou os ficheiros do disco RP3, continuará a ser ouvido e a ser questionado pelos assistentes do processo e a defesa de Rui Pinto, equipa liderada por Teixeira da Mota.



Está também previsto ser ouvido, na condição de testemunha, outro especialista da Judiciária, Afonso Rodrigues, que foi o responsável pela análise à máquina virtual que Rui Pinto tinha no disco, uma espécie de ‘supercomputador’ virtual que, segundo a tese do MP, terá sido utilizado para levar a cabo ataques informáticos a várias entidades.