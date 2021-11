Um homem, de 45 anos, foi detido num edifício público, em Lisboa, após populares terem chamado a PSP ao ouvirem a porta ser arrombada, foi esta quarta-feira anunciado. Segundo a PSP, é um reincidente com "vasto histórico criminal" e "condenações".Este mês já fora detido a furtar uma casa no Entroncamento e, no início do ano, em Viana do Castelo a furtar moedas de um centro de lavagens de viaturas. Ficou agora em preventiva e a PSP vai tentar relacioná-lo a outros crimes.