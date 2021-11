Espera no barbeiro trama fuga de Bianchi

Sentado no banco da barbearia de um amigo, no centro da cidade de Braga, o perigoso Hélder Bianchi, de 33 anos, foi surpreendido pelos inspetores da PJ do Porto, na quinta-feira à tarde. Estava desarmado, ao contrário do que é habitual. Ainda tentou fugir e reagiu à detenção. Foi rapidamente manietado, algemado e levado para uma cela da PJ do Porto, onde já pernoitou várias vezes quando foi detido por ser cabecilha do gang de Valbom, em Gondomar, com dezenas de assaltos armados a ourivesarias - crimes pelos quais cumpriu dez anos de prisão.