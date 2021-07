"Ele é que mandava em tudo": Ricciardi arrasa Salgado e acusa-o de falta de transparência na gestão do BES

José Maria Ricciardi prestou declarações esta terça-feira antes de ser ouvido em tribunal como testemunha arrolada pelo Ministério Público no âmbito do processo Marquês no qual Ricardo Salgado, seu primo, é acusado de três crimes de abuso de confiança.



O banqueiro não quis esclarecer se está de costas voltadas com o primo, Ricardo Salgado, e adiantou esperar "por todos os meios [que os lesados do BES] sejam ressarcidos".





"Venho na qualidade de testemunha arrolada pelo MP, não sei o que me perguntarão, mas direi aquilo que sei e obviamente a verdade. Mais do que isso para já não posso adiantar nada porque não consigo antecipar o que me vão perguntar", afirmou aos jornalistas.O banqueiro revelou que o que puder esclarecer, que souber, "com certeza" que o fará visto ser a sua "obrigação". "Farei o meu melhor para ajudar a clarificar o tribunal", assumiu.Sobre o primo em julgamento, Ricardo Salgado, Ricciardi sublinhou por duas vezes: "Não faço comentários sobre isso".

Recorde-se que apesar de arguido no caso Operação Marquês, Ricardo Salgado também é o principal envolvido no processo Espírito Santo.





Ao minuto Atualizado a 13 de jul de 2021 | 16:32

16:24 | 13/07 Ânimos exaltam-se entre Ricciardi e Salgado Os ânimos exaltam-se entre Ricciardi e Salgado e juiz é obrigado e intervir várias vezes.



"Fui obrigado a fazer um comunicado a dizer que era falso que tivesse tentado um golpe de estado e que a única coisa era que não tinha dado um voto de confiança e me abstinha de falar sobre isso", descreve sobre reunião entre os dois antes do conselho.



"Ele [Salgado] disse que ia abrir um processo de sucessão, declarar publicamente que eu não tinha feito golpe de estado e eu disse então que se era assim, eu manifestava a minha confiança, para não criar mais turbulência. Decidi tomar essa decisão", aponta.



O banqueiro sublinha ainda: "Não me candidatei a lugar nenhum. Se Ricardo Salgado saísse tinham de ser os accionistas, não só a família, a decidir quem seria o próximo presidente".

16:06 | 13/07 Banqueiro diz não estar de costas voltadas com Salgado mas diz não se falarem desde 2016 O advogado de Salgado pergunta se ambos estão de relações cortadas. Ricciardi nega e diz que nunca mais se cruzou com o primo mas que se se cruzar falará. Diz que não fala com o primo desde 2015/2015.



Esteve em reuniões com José Castela, Machado da Cruz e Salgado, questiona o advogado. "Sim. Até numa em que se descobriu que as contas estavam erradas".



"Quem tratava da gestão financeira do grupo era o RS. Não havia uma única operação financeira que não fosse com a autorização dele", afirma Ricciardi.



"No final do verão de 2013, redigi um protocolo, onde estava a forma como tudo era gerido, ele [Ricardo Salgado] é que mandava em tudo e só dava as explicações que entendia, não havia transparência nem escrutínio. Perante isso, também invoquei dados sobre movimentos de capitais, no mínimo, duvidosos", acrescenta.



O ex-presidente do BES diz ainda: "é falso que alguma vez eu me tenha candidato ao lugar do doutor Ricardo Salgado".