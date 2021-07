Espezinha amigo na cabeça por não o deixar conduzir carro em Évora

Um homem, de 30 anos, sofreu lesões graves e permanentes a nível motor e cognitivo, por ter sido espezinhado na cabeça e na cara no final de uma noite de diversão, em Évora, por um amigo de 20 anos, que ficou irritado por não poder conduzir o carro da vítima. A agressão ocorreu em dezembro de 2019 e o autor foi condenado a 12 anos de cadeia, por homicídio na forma tentada e furto, ambos qualificados.O arguido recorreu da condenação para o Tribunal da Relação de Évora, alegando a nulidade do inquérito, mas a decisão foi agora confirmada na sua totalidade. Tem ainda de indemnizar a vítima em 44 760 euros, acrescidos de juros.A vítima, que reside em Estremoz e trabalhava como empregado de mesa num hotel, foi abandonada na rua, inanimada e a esvair-se em sangue, não se recordando de nada. Atualmente "não reconhece amigos e conhecidos, tem apenas memória de curto prazo, fala devagar, não se consegue explicar e tem um andar desengonçado", refere o acórdão, adiantando que "devido às suas limitações necessita de supervisão até para efetuar as tarefas diárias de higiene pessoal".