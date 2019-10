Espia portuguesa da CIA em fuga de Itália por "medo"

Sabrina de Sousa, a espia luso-americana que estava a cumprir pena em Itália por envolvimento no rapto do líder muçulmano Abu Omar, em Milão, ao serviço da CIA, está em fuga daquele país. A decisão foi tomada após as visitas, àquele país, do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e da chefe da CIA, Gina Haspel."Fiquei aterrorizada com as consequências que poderiam cair sobre mim. A última vez que um diretor da CIA [John Brennan] visitou Portugal, acabei na prisão", explicou Sabrina de Sousa ao ‘Corriere de La Sera’.A espia é a única dos 26 falsos diplomatas que cumpriram pena de prisão pelo sequestro do imã egípcio em 2003, uma operação polémica e que fazia parte da ‘guerra global contra o terrorismo’ decretada por George Bush.Foi presa em Portugal, em 2015, e extraditada para Itália, onde iria cumprir quatro anos de cadeia, mas recebeu um indulto do presidente italiano, que retirou três anos à pena e converteu o resto em serviço comunitário, que estava a cumprir. Sabrina de Sousa deverá pedir apoio aos EUA ao abrigo da recente lei que protege denunciantes.