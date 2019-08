Espírito Santo lava 30 milhões de euros na Suíça com 'barriga de aluguer'

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Banque Privée Espírito Santo (BPES), banco do Grupo Espírito Santo (GES) que está em fase de liquidação, terá lavado 30 milhões de euros de clientes na Suíça. Para esconder os verdadeiros donos do dinheiro e a real origem ou destino do mesmo, o BPES, que era presidido por José Manuel Espírito Santo e tinha como administrador Ricardo Salgado, terá utilizado a conta bancária de um cliente portuguê... < br />