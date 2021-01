Esquadra da PSP da Damaia encerrada devido a surto de Covid-19

A esquadra da Damaia, na Amadora, suspendeu hoje à tarde a sua atividade devido a um surto de covid-19 que atingiu os agentes da PSP daquela unidade, adiantou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Esta decisão, na sequência de indicação das autoridades de saúde, decorre do acionamento do plano de contingência da PSP, na sequência da deteção de casos positivos com o vírus SARS-CoV-2 entre Polícias colocados naquela esquadra", refere a PSP em comunicado.

Todos os polícias da 63.ª esquadra vão ser submetidos a testes de despistagem e as instalações já foram esta tarde sujeitas a uma desinfeção.

"A suspensão temporária do atendimento presencial naquela Esquadra não afetará a normal prestação de serviços na zona, uma vez que o atendimento ao público continuará a estar disponi´vel nas demais instalaço~es policiais da PSP no Concelho da Amadora e as atividades e operaço~es quotidianas de patrulhamento e misso~es de segurança e ordem pública continuarão a ser desenvolvidas por meios policiais de reforço", lê-se na nota divulgada.

A PSP garante que vai continuar a acompanhar o estado de saúde dos seus funcionários, tenham ou não funções policiais, e também o grau de execução das medidas preventivas.

"A Esquadra da Damaia retomará a sua atividade normal assim que se encontrarem asseguradas as condições adequadas, o que a PSP oportunamente comunicará", conclui o comunicado.