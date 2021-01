Esquadra da PSP da Damaia reabre após surto de Covid-19

A esquadra suspendeu a sua atividade na tarde de domingo devido a um surto de covid-19 que atingiu os agentes da PSP daquela unidade.

A esquadra da PSP da Damaia reabre esta quinta-feira, após ter sido encerrada devido a um surto de Covid-19.Segundo o comunicado das autoridades o estabelecimento reabre para o atendimento ao público, a partir das 16h00.

"Esta decisão, na sequência de indicação das autoridades de saúde, decorre do acionamento do plano de contingência da PSP, na sequência da deteção de casos positivos com o vírus SARS-CoV-2 entre Polícias colocados naquela esquadra", disse a PSP em comunicado.