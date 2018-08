Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esquadra de Cedofeita só tem um computador

Equipamento partilhado por graduado de serviço e patrulhas.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

A esquadra da PSP de Cedofeita, Porto, tem apenas um computador disponível para todo o efetivo.



O equipamento é habitualmente utilizado pelo graduado de serviço, que faz o atendimento ao público, e só pode ser usado pelos agentes que andam no terreno quando está desocupado - o que chega a originar uma ‘fila de espera’ para a elaboração do expediente policial.



A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) indica que este é "um problema transversal às esquadras de todo o País".



Ao que o CM conseguiu apurar, um computador que era utilizado para o expediente diário da patrulha, na esquadra de Cedofeita, foi para reparar, há vários meses, e ainda não foi recolocado.



Desta forma, quando há, por exemplo, uma detenção, considerada urgente, o graduado de serviço não pode atender a qualquer queixa ou denúncia, tendo que informar os cidadãos que se deverão dirigir a outra esquadra da cidade.



Paulo Rodrigues, presidente da ASPP, recorda que o investimento em computadores "estava referenciado no orçamento deste ano, mas não se concretizou ainda".



"Era uma situação previsível. O hardware (equipamento) não suporta as atualizações do software (programas informáticos) crucial ao serviço da Polícia. Mas há até esquadras onde apenas o computador do comandante tem acesso ao software", explicou.



O Correio da Manhã pediu esclarecimentos ao Comando do Porto da PSP, esta terça-feira de manhã, mas não obteve resposta.