Esqueceu bolsa com 38 mil euros num táxi em Lisboa

Viagem entre o bairro do Armador e o Areeiro ia saindo 'cara' a homem de 59 anos.

Um homem de 59 anos pediu ajuda à 5ª divisão da PSP de Lisboa para recuperar uma bolsa com 38 mil euros, ouro e documentos, que deixou esquecida num táxi, após viajar do bairro do Armador para o Areeiro.



A PSP contactou as centrais de táxi e conseguiu recuperar a bolsa com o dinheiro.