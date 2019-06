Esquema provoca prejuízo milionário em Vila Verde

O município de Vila Verde teve um prejuízo de quase um milhão de euros com o esquema de privatização da Escola Profissional Amar Terra Verde.Pelo menos é essa a convicção do Ministério Público (MP), num processo que envolve António Vilela, presidente da câmara, Rui Silva, que era vice-presidente da autarquia e é hoje deputado na Assembleia da República, e João Nogueira, o diretor da escola.Estão acusados de corrupção passiva, participação económica em negócio e prevaricação.De acordo com o MP, criaram um plano para que a gestão da escola - detida pelas autarquias de Vila Verde (50%), Amares (30%) e Terras de Bouro (20%) - fosse assegurada por João Nogueira.Em 2013, os municípios lançaram um concurso público, com um caderno de encargos à medida da empresa Val d’Ensino, criada para esse efeito pelo agora arguido.Um dos requisitos era a constituição de uma garantia bancária no valor mínimo de 415 mil € por parte do vencedor do concurso - o que foi conseguido após Rui Silva ter aceitado ser o avalista.No ano seguinte, João Nogueira moveu uma ação contra a câmara, exigindo 1,5 milhões de euros pelas obras realizadas na escola e por vários serviços. A autarquia acordou o pagamento de 988 mil €, quando não haveria lugar a qualquer pagamento.Tal como onoticiou no sábado, o MP entende que os dois políticos quiseram "favorecer João Nogueira com base em relações de proximidade familiar e pessoal, em detrimento e prejuízo dos interesses públicos".