Sérgio Ribeiro, militar da GNR de Fafe, está acusado de enganar 29 vítimas, de idade já avançada, e ficar com 400 mil euros. O Ministério Público (MP) diz ainda que no plano criminoso participaram a mulher, Soraia, que era candidata a juíza, e os pais do guarda. Estão todos acusados de 32 crimes de burla qualificada, um na forma tentada e ainda branqueamento de capitais. O esquema permitiu ao GNR e à mulher levarem uma vida de luxo.









“O arguido militar da GNR, tendo, conjuntamente com a sua mulher, rendimentos modestos, mas pretendendo, além do mais, viajar, frequentar hotéis e restaurantes de luxo, adquirir roupas de marcas dispendiosas e viaturas de gama alta, engendrou um esquema a que aderiu esta sua mulher e os arguidos seus pais”, diz a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

O MP refere que os crimes foram cometidos entre 2016 e o ano passado. Era Joaquim Ribeiro, pai do militar, reformado e residente em Mondim de Basto, que abordava pessoas que conhecia e com quem tinha confiança. O suspeito ia muitas vezes na companhia da mulher e dizia às pessoas que precisava de auxílio para ajudar o filho.



Alegava que Sérgio estava com problemas na Justiça e prestes a ser expulso da GNR. O reformado pedia dinheiro, justificando que era para pagar despesas no tribunal. Tudo não passava de um esquema e o dinheiro chegava depois às mãos de Sérgio, de 34 anos, e de Soraia, de 29 e auditora de Justiça. Sérgio chegou a estar preso. Foi libertado em junho.