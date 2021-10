Lucas Paulo matou a mãe com dezenas de facadas e confessou o crime, mas vai escapar à prisão devido a uma doença mental.Uma perícia psiquiátrica determinou que o jovem de 23 anos sofre de “esquizofrenia paranoide potenciada pelo consumo de drogas” e que no momento do brutal homicídio estava sob “perturbação psicótica” e por isso foi declarado inimputável.