"Essa equipa especial foi um autêntico flop": Rui Pinto critica magistrados do DCIAP

Rui Pinto continua a ser ouvido, esta segunda-feira, em tribunal no âmbito do caso 'football leaks'. A sessão desta manhã debruça-se sobre os acessos à Procuradoria-Geral da República através da caixa de email de Amadeu Guerra, então diretor do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP)."O meu foco era o DCIAP", garantiu Rui Pinto quando questionado pelo tribunal sobre os motivos que o levaram a aceder à PGR."Temos de recuar ao dia 13 de setembro de 2018. A Sábado fez um artigo que me ligava aos emails do Benfica. As minhas fotografias começaram a circular nas televisões. Comecei a receber dezenas de ameaças de morte. O Facebook do meu pai foi hakeado por desconhecidos. A PJ meteu esse caso na gaveta sem fazer qualquer diligências", rematou.O hacker português fez ainda duras crítica aos magistrados que dirigiram o inquérito. "Essa equipa especial foi um autêntico flop. Apenas avançaram e mostraram resultados em inquéritos contra mim".Quando interrogado sobre o porquê de não ter colaborado com as autoridades portuguesas quando foi detido, uma vez que admitiu ter interesse em fazê-lo afirmou "Não tinha confiança nas autoridades portuguesas. Quando fui entregue às autoridades portuguesas, estive umas horas na PJ. E disse-lhes que tinha todo o interesse em colaborar e fornecer informação, apreendida e aquela que não foi apreendida, mas não foi interesse.""As autoridades portuguesas pensavam que tinham tudo controlado. Mal eles sabiam o que vinha uns meses mais tarde com o 'Luanda Leaks'. Alterei a minha postura e o Ministério Público também", revelou o pirata português.