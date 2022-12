Rui Camaço, 42 anos, tinha ido sexta-feira para o mar, na Nazaré, na embarcação ‘Letícia Clara’, porque a sua ‘Deus dos Peixes’ estava em reparação. Tinha de continuar a trabalhar para sustentar a família - três filhos, um deles de três anos. O pescador das Caxinas, Vila do Conde, salvou-se do naufrágio da traineira em que seguia com mais três homens, ainda desaparecidos.









