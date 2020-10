Estabelecimento encerrado por incumprimento de medidas da situação de calamidade em Coimbra

A PSP anunciou esta quarta-feira ter dado ordem de encerramento a um estabelecimento de restauração e bebidas na cidade de Coimbra, no qual às 01h20 de terça-feira se encontravam cerca de 75 clientes, por incumprimento das medidas da situação de calamidade.

Segundo um comunicado do Comando Distrital de Coimbra da PSP, agentes contactaram com o gerente do espaço, que "informou que no seu interior se encontravam alguns clientes, que já estariam a efetuar o pagamento e que no imediato saíam".

"Tal procedimento não se confirmou, tendo os agentes acedido ao seu interior, onde constataram a presença de cerca de 75 clientes, na grande maioria a ingerir bebidas alcoólicas e a circular sem máscara de proteção individual", explica a PSP.

A PSP esclarece que "dado o volume de pessoas e por questões de segurança não houve possibilidade" de as identificar, adiantando que foram levantados três autos de contraordenação por incumprimento das medidas no âmbito da situação de calamidade.

O Comando de Coimbra da PSP já elaborou 105 autos de notícia por contraordenação, por infrações relacionadas com a pandemia de covid-19.