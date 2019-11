Estação de tratamento de Alcobaça está parada há 10 anos

A Estação de Tratamento de Efluentes de Suinicultura (ETES) de São Martinho do Porto, em Alcobaça, está há mais de uma década para entrar em funcionamento. Foram gastos milhões de euros, mas a construção nunca ficou concluída e a obra, apontada como fundamental para evitar descargas nas linhas de água ou em terrenos a céu aberto, está ao abandono.A Junta de Freguesia de São Martinho do Porto, que está a ser confrontada com queixas da população sobre maus cheiros, alegadamente devido ao espalhamento de resíduos de uma pecuária na freguesia vizinha de Alfeizerão, em terrenos junto à entrada da vila, considera que "se a ETES estivesse a funcionar não se colocaria este problema, porque os resíduos poderiam ser transportados para aqui", indicou Joaquim Clérigo, presidente da junta. O autarca denuncia ter havido "descargas" que o levaram a reportar o caso a vários organismos."Não sei se é ilegal, mas não devia ser permitido devido ao cheiro dentro da vila", manifestou, sublinhando que a situação "prejudica o turismo"."Estamos autorizados e, após o espalhamento pelas cisternas, o terreno é revolvido com um trator e não há mau cheiro. É um falso argumento para acabar com a agricultura em São Martinho do Porto", contrapôs o responsável pela quinta em que centenas de milhares de litros de resíduos foram depositados.A ETES motivou um investimento de 4,6 milhões de euros e é da responsabilidade da Trevo Oeste, participada por capitais públicos, através da Águas de Portugal, da Comunidade Intermunicipal do Oeste e de seis câmaras municipais.