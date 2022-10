A estação de Braga para o comboio de alta velocidade que, segundo as previsões do Governo, ligará as cidades de Porto e Vigo em 2030 deverá ficar localizada entre as freguesias de Gondizalves e Semelhe, na zona Oeste da capital do Minho.



É uma zona rural do município, com baixa densidade habitacional, a cerca de cinco quilómetros da área urbana e já era apontada no primeiro projeto que se conheceu, há várias décadas - na altura de velocidade elevada -, entre as maiores zonas urbanas do Norte de Portugal e da Galiza.