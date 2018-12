Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estacionamento abusivo revolta os moradores em S. Mamede de Infesta

Mãe de bebé com necessidades especiais viu-se sem espaço num caso de emergência.

Em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, o lugar para deficientes da rua Heitor Campos Monteiro foi, no último mês, constantemente ocupado de forma abusiva por condutores que não possuem o dístico destinado a pessoas com necessidades especiais.



A situação revoltou os moradores, sobretudo as famílias que o deveriam usar e que se veem assim impedidas. A PSP foi já chamada ao local, mas os abusos continuam.



Mariana Teixeira, mãe de Bryan - um menino de 20 meses com atrofia muscular e défice respiratório -, fala em falta de civismo por parte da população. "Houve um dia em que o fui buscar à escola e o ventilador que lhe dá o suporte de vida vinha com pouca bateria. Cheguei ao estacionamento e o lugar estava ocupado. Aliás, estavam todos os outros. Entrei em pânico", referiu Mariana Teixeira, que acredita que a situação colocou em risco a vida do menino. "O ventilador podia descarregar, ficar sem bateria e eu tinha de ser rápida a levá-lo para casa. Tenho de carregar a cadeira de rodas e ainda outro material e, como estava a chover, foi ainda pior", disse.



O lugar destinado ao pequeno Bryan, e a outro morador da zona, fica à porta do prédio, junto a uma rampa que dá acesso à entrada. Um ato de vandalismo retirou a sinalização vertical do espaço, mantendo, no entanto, as marcas no chão. "A falta de sinalização vertical não é desculpa quando há marcas no chão. Foram mais de 10 vezes e há ainda quem estacione atrás de mim em segunda fila, o que me impede de abrir a mala da carrinha para colocar a cadeira", conclui Mariana Teixeira.



A PSP vai informar a autarquia da sinalização em falta.