Estacionar em Valongo sem multa até dia 28

As três providências cautelares da Parque VE que pretendiam travar o resgate das concessões do estacionamento em Valongo por parte do município foram rejeitadas pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel.Desta forma, a autarquia passará a gerir diretamente os parcómetros e a fazer toda a gestão do estacionamento a partir de dia 29. Mas o caso promete não ficar por aqui. "As decisões estão a ser objeto de recurso nas instâncias competentes e, até trânsito em julgado, não comentamos os processos em curso, por respeito a todos e, em particular, aos tribunais", afirmou fonte oficial da concessionária, questionada peloO município dá, no entanto, como certo o resgate da concessão. "Vamos finalmente ter liberdade para gerir a mobilidade nas cidades de Ermesinde e de Valongo", referiu José Manuel Ribeiro, presidente da câmara.Até dia 28, os avisos emitidos pela concessionária em caso de incumprimento não dão origem a processos de contraordenação (multa). "A empresa, cometendo o crime de usurpação de funções, continua a emitir avisos, que são ilegais. Mas é claro que os cidadãos devem pagar por estacionar", disse o autarca aoA concessionária denunciou ao Ministério Público que funcionários da câmara adulteravam matrículas dos carros autuados, o que levava ao arquivamento sem penalização. O inquérito interno municipal "está em estado avançado e ficará concluído em breve", diz ao CM o autarca José Manuel Ribeiro.A autarquia exerceu, em janeiro, o direito de resgate da concessão, alegando a "implementação de novas opções de mobilidade sustentável (...) incompatíveis com as obrigações e restrições contratuais".