Estádio de Leiria recebe centro de negócios

Fachada será toda em vidro, criando condições atrativas para empresas de base tecnológica.

Por Isabel Jordão | 08:51

O topo norte do Estádio Municipal de Leiria vai ser reconvertido num centro de negócios destinado a empresas de base tecnológica, num investimento de 7,5 milhões de euros, que a Câmara Municipal de Leiria espera recuperar em dez anos. O estádio foi construído em 2004, custou 88 milhões de euros, dos quais faltam pagar 31 milhões.



A fachada será toda em vidro, com jardins verticais, o rés-do-chão terá lojas, auditório e zonas de convívio, enquanto no último piso haverá um terraço ajardinado, de acordo com a proposta do arquiteto Pedro Cordeiro, vencedor do concurso de ideias lançado pela câmara municipal.



Segue-se a elaboração dos projetos, por 300 mil euros, e a obra deverá ser lançada a concurso público internacional dentro de dois anos, devendo estar concluída em 2023.



O centro de negócios irá ocupar uma área de 17 500 metros quadrados até agora sem qualquer ocupação, já que o topo norte nunca foi concluído e apenas serviu de apoio a uma bancada amovível instalada para os jogos do Euro 2004.



"Esta é uma obra que irá marcar o futuro de Leiria", disse ao CM o vice-presidente Gonçalo Lopes, adiantando que o objetivo é atrair "empresas de base tecnológica" e quadros com formação académica superior e "habituados às cidades".



O modelo de negócio ainda não está definido, mas os espaços serão para arrendar ou vender às empresas que queiram instalar-se, de forma a rentabilizar o investimento.



A envolver o centro de negócios ficarão as duas torres já existentes: uma será para alojar as finanças e a outra para as associações do concelho.