Estado condenado a pagar oito mil euros por carro vandalizado nas instalações da GNR

O Estado foi condenado a pagar 8 mil euros ao dono de um automóvel que foi vandalizado quando se encontrava apreendido pela GNR em instalações do município de Moimenta da Beira. O Tribunal Central Administrativo Norte negou provimento ao recurso do Estado.O acórdão refere que "incumbe ao Estado assegurar o pagamento de indemnização decorrente, designadamente de atos de vandalismo ou outros".O carro foi apreendido a 21 de abril de 2011 e foram-lhe furtadas quatro jantes de competição, quatro pneus de competição, o filtro de ar, o tubo do filtro à admissão, o volante e os assentos, bem como os cintos de segurança.