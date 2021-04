Estado condenado a pagar oito mil euros por demorar 24 anos a atribuir pensão de alimentos

O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa condenou o Estado a pagar 8.500 euros a uma mãe, que esteve 24 anos à espera de uma pensão de alimentos para as duas filhas, esta quarta-feira com 37 e 30 anos, pela demora da justiça.

O tribunal declarou procedente a ação que Anabela Carvalho deu entrada em 2016, condenando o Estado "a pagar a quantia total de 8.500 euros, acrescida de juros de mora, por título de indemnização por violação do direito a uma decisão judicial em prazo razoável", lê-se na sentença datada de 08 de abril, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

O seu advogado, Vítor Carreto, disse à Lusa que vai recorrer da decisão, por discordar do valor.